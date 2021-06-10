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Из-за пандемии коронавируса глобальный прогресс по искоренению детского труда застопорился впервые за 20 лет.

Об этом говорится в совместном отчете Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает Укринформ.

Эксперты обнаружили, что с момента предыдущего исследования, проведенного четыре года назад, вовлеченными в труд оказались 160 млн детей. Это на 8,4 млн больше зафиксированного ранее показателя.

Их них половина (79 млн человек) заняты на опасных работах, которые угрожают их здоровью, безопасности или моральному состоянию, заявляют в МОТ и ЮНИСЕФ.

В отчете отмечается, что в странах Африки к югу от Сахары рост населения, крайняя бедность, а неадекватные меры социальной защиты привели к тому, что за последние четыре года еще 16,6 миллиона детей были привлечены к детскому труду.

 «Дополнительные экономические потрясения и закрытие школ, вызванные COVID-19, означают, что дети, уже занятые детским трудом, могут работать дольше или в ухудшающихся условиях, в то время как многие другие могут быть вынуждены использовать наихудшие формы детского труда из-за потери работы и доходов среди уязвимых семей», — говорится в документе.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2022 года в мире еще 9 миллионов детей окажутся под угрозой вовлечения в детский труд в результате пандемии.
ForUm

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