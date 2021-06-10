Европейский Союз на саммите «Большой семерки» обратит внимание партнеров на деструктивную политику России, которая в конфликте на Востоке Украины является не посредником, а участником.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции, передает Укринформ.

«Россия будет одной из главных тем (обсуждение на саммите в блоке иностранных дел - ред). Партнеры по G7 разделяют общие взгляды на подрывные действия России. ЕС осуждает противоправные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС и его стран-членов и за его пределами. Я сказал об этом в телефонном разговоре с президентом Путиным на этой неделе. В конфликте на Востоке Украины, я повторяю, мы рассматриваем Россию не как посредника, а как участник конфликта. Мы не признаем и не будем признавать незаконной аннексии Крыма Россией», — заявил Мишель.

Он также сообщил, что лидеры «Большой семерки» рассмотрят координацию мер в ответ на действия режима в Беларуси и захват властями этой страны гражданского самолета в нарушение международных норм и правил авиационной безопасности для ареста оппозиционного журналиста и его спутницы.

Как сообщалось, саммит «Большой семерки» под председательством Великобритании будет проходить 11-13 июня на курорте Карбис-Бей в британском в Корнуолле.