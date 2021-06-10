Следователи Территориального управления ГБР в Киеве завершили досудебное расследование в отношении работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который вместе с двумя сообщниками брали деньги с предпринимателей за их дальнейшую беспрепятственную деятельность.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, следствие установило факт вымогательства от руководителя одной из компаний 70 тыс. долларов США за «решение» проблем с контролирующими и правоохранительными органами.

Также они обещали «обеспечить» подготовку разрешительных документов в сфере противопожарной безопасности и составить экспертное заключение противопожарного состояния объекта.

В августе 2020 года, во время передачи второй части взятки в сумме 60 тыс. долларов, чиновника и его посредников задержали. Общая сумма полученных «дельцами» средств составила 70 тыс. долларов США.

Чиновник и его сообщники обвиняются по нескольким статьям:

Подстрекательство к подкупу лица, которое предоставляет публичные услуги организованной группой лиц (ч. 2 ст. 368-4 УК Украины);

Покушение на мошенничество, совершенное в крупных и особо крупных размерах (ч. 3, ч. 4 ст. 190 УК Украины);

Подстрекательство на покушение на подкупа должностного лица, которое занимает ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины);

Подделка разрешительных документов и их использования (ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – СБУ