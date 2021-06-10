В суде по делу о крушении «боинга» МН17 в небе над Донбассом в 2014 году обнародовано несколько новых записей перехватов высокопоставленных «военных ДНР», в которых они детально обсуждают транспортировку зенитно-ракетной установки «Бук» по своей территории в день, когда самолет был сбит.

В суде проиграли записи переговоров главы разведки «ДНР» Сергея Дубинского с заместителем командира батальона «Восток» «ДНР» Александра Семенова, переговоры Дубинского и «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина, а также многочисленные переговоры Дубинского со своими подчиненными в разведбате, сообщает Русская служба ВВС.

В разговоре за сутки до крушения «боинга» Дубинский отмечает, что положение «ДНР» на фронте тяжелое, его люди несут потери. «Если я успею утром получить «Бук» и отправить туда, это будет хорошо, если не успею, то жопа...».

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля 2014 года ЗРК «Бук», был доставлен к границе России с Украиной в месте, где ее контролировали представители «ДНР». Затем комплекс пересек ее и был доставлен в Донецк.

За семь часов до катастрофы Дубинский и его подчиненный, отставной офицер военной разведки армии России Олег Пулатов, могли обсуждать отправку «Бука» из Донецка в сторону села Первомайское Донецкой области. Именно оттуда, по версии следователей JIT, была позже пущена ракета, которой сбили «боинг», летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Дубинский: Значит у меня такая просьба и информация. В Григоровке это все стадо поросят уползло на восток. Посмотрите, где там на восток.

Пулатов: А там некуда.

Дубинский: Есть там куда, есть, смотрите. Там есть под горочкой, они прямо около восточного соседа присели. Вся их …команда сидит там. Пусть восточный сосед посмотрит и ...ударит, потому что в Григоровке осталось только 5-6 БМП.

Пулатов: Понял.

Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе «Крот» притянет «Бук-М» [в 2014 году позывной «Крот» носил еще один подозреваемый по делу - Леонид Харченко, глава разведывательного подразделения ГРУ «ДНР»]

Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его. «Бук-М»… И придут три танка «Востока» с охраной».

И Дубинский, и Пулатов являются обвиняемыми по делу о крушении МН17, рассматриваемом в суде Нидерландов. Прокуратура считает, что они непосредственно причастны к транспортировке орудия, из которого был сбит «Боинг».

В еще одной обнародованной записи человек с голосом Дубинского в разговоре с человеком с голосом Пулатова обозначает роль, которую мог играть Леонид Харченко (он же «Крот») в транспортировке «Бука». Харченко также проходит обвиняемым по делу о крушении МН17.

Дубинский: Ты ждешь Леню. Леня сейчас ведет эту вот Б-М, ты понял, да?

Пулатов: Да

Дубинский: Бук-бук.

Пулатов: Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь.

Дубинский: Я понял. Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача - охрана этого «Бука» и организация этого… (неразборчиво).

Затем была проиграна и запись разговора людей с голосами Дубинского и Харченко.

Дубинский: Берешь туда только из тех, что вернулись, сколько тебе надо на сопровождение. Раз. Понял, да?

Харченко: Ага.

Дубинский: Остальных оставляешь здесь. Раз. Туда приходишь, там есть рядом Первомайское, посмотри по карте.

Харченко: Я понял.

Дубинский: Где-то в том районе располагаешься. Вытягиваешь туда своих же, кто у тебя остался. И твоя задача - резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас повезешь.

Харченко: Я понял.

Дубинский: Гюрза [В 2014 году этим позывным, по данным следствия, пользовался Пулатов] туда же подтянется. Давай, если что, я на связи.

В другом обнародованном разговоре Дубинский мог обсуждать с заместителем командира батальона «Восток» Александром Семеновым перемещение «Бука» на Макеевское шоссе (в районе Донецка), чтобы поставить ЗРК в колонну с танками «Востока». Эта колонна затем должна была пойти в район Саур-Могилы, где в тот момент шли ожесточенные бои с украинскими военными.

В суде также проиграли записи разговоров, сделанных за несколько дней до крушения МН17. В них Игорь Стрелков, тогда занимавший пост министра обороны «ДНР», говорил собеседникам о тяжелом положении сторонников «ДНР» в боях с украинской армией и просил предоставить ему средства ПВО, чтобы противостоять украинским военным самолетам.

Стрелков является четвертым обвиняемым по делу о крушении МН17. Ни он, ни другие обвиняемые в зале суда не присутствуют, они объявлены в международный розыск. Из четверых только Олег Пулатов согласился взаимодействовать с судом через своих адвокатов. Все обвиняемые отрицают свою причастность к крушению самолета.

Напомним, 19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник-спецназначенец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР».

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежащим 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.