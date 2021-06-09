также в разделеПолитика
Конфликтолог Мулык: Из пленок Бигуса ясно, что зимой 2014 года Украину от холода спас Медведчук 7
Глава МИД ФРГ об оружии для Украины: представьте, если бы я сказал это Лаврову 13
Кравчук призвал освободить из ОРДЛО четырех тяжелобольных украинцев 15
Конфликтолог Мулык: Из пленок Бигуса ясно, что зимой 2014 года Украину от холода спас Медведчук 13
Юрчишин: Десять депутатов «Голоса» могут выйти из партии и фракции 13
Более трети украинцев считают деолигархизацию Зеленского популизмом 8
Ермак: США согласны, что нельзя решать про Украину без Украины 12
Зеленский побывал в 700 метрах от позиций врага 166
ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом 11
Еврокомиссия: Януковичи остаются под санкциями ЕС 14
Послы ЕС на год продлили запрет на инвестиции в Крыму 21
Президент прибыл на Донбасс 189
Блогер: Записанные Кондратюком «пленки» не будут иметь юридической силы, как бы Зеленский не пытался 47
Зеленский рассказал Трюдо, что РФ отвела 11 тысяч военных из 105 18
Фомин: Все, кто с пеной у рта кричали, что «Северный поток-2» не построят, специально морочили нам голову 94
Зеленский высказался о нашумевшей форме сборной Украины 26
Блинкен: США поддерживают членство Украины в НАТО 14
ОП о стенограмме CNN: Ермак не позволил Джулиани втянуть Украину в теневую политику 19

Украина просит правительство Германии рассмотреть вопрос передачи ей избыточных вакцин от COVID-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я обратился к Хайко с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества избыточных вакцин, которые имеет Германия, и передачи их в Украину. Я надеюсь, что правительство Германии учтет нашу просьбу, рассматривая этот вопрос», - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в Берлине, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь Маас указал, что через европейский механизм защиты от катастроф Германия передаст Украине аппараты искусственного дыхания и технику.

«Мы являемся вторым донором по количеству вложенных средств в систему Covax. Мы рады, что 20 млн доз вакцины мы сможем передать, и будем увеличивать эту цифру», - добавил Маас.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
10
Теги