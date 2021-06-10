Оккупационные власти «ДНР» нарушает права детей на образование и свободу передвижения, заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Об этом свидетельствует решение ограничить выезд детей старше 14 лет, у которых нет паспорта гражданина Украины, Российской Федерации, иностранных паспортов этих стран или «паспорта ДНР», - отметила она.

Детей этого возраста на блокпосту «Оленевка» высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают из временно оккупированной территории Донецкой области. Таким образом, дети не смогут своевременно подать документы для поступления в учебные заведения.

Ранее детям 14-16 лет представители так называемой «ДНР» разрешали выезжать по свидетельству о рождении вместе с одним из родителей.

Омбудсмен обратилась к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с просьбой способствовать детям, живущим на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, в обеспечении их права на образование и свободу передвижения.

Она напомнила, что с 7 июня в Украине начали работу образовательные центры «Донбасс-Украина», созданные для организации поступления в украинские высшие учебные заведения абитуриентов с временно оккупированных территорий.

С условиями поступления можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/3waCa8B