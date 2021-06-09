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Восемь украинских университетов вошли в рейтинг QS World University Rankings. Все они занимают места ниже 500-го, сообщает Радио Свобода.

В рейтинг попали:

  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (место в диапазоне 511-520);
  • Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко (601-650);
  • Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (651-700);
  • Национальный технический университет «Киевский политехнический институт» имени Игоря Сикорского (701-750-е место);
  • Сумской государственный университет (701-750-е место);
  • Национальный университет «Львовская политехника» (801-1000-е место);
  • Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (1001-1200);
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1001-1200).

При этом Львовской университет впервые попал в рейтинг мировых вузов.  

Первое место в рейтинге удерживает Массачусетский технологический институт (США), на второй позиции - Оксфордский университет (Великобритания). Третье место разделили Кембридж (Великобритания) и Стэнфорд (США).

Всего в рейтинг попали 1300 высших учебных заведений.

При составлении рейтинга использовали, в частности, такие критерии, как академическая репутация, репутация у работодателей, соотношение преподавателей и студентов, соотношение местных и иностранных студентов, цитируемость.
ForUm

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