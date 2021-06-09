Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов «Группы семи» и НАТО, которые состоятся в ближайшее время.

Стороны провели телефонный разговор 9 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Зеленский сообщил Трюдо о ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины. Президент отметил, что сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения из временно оккупированных территорий и от украинских границ.

«Россия почти не проводила отвод. Из 105 тыс. российских военных только 11 тысяч пошли назад», - сказал Зеленский.

Он отметил важность сохранения международного давления на РФ с целью достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Президент подчеркнул, что проект «Северный поток - 2» является политическим оружием России.

«Мы считаем, что достройка «Северного потока - 2» укрепит Россию как игрока на мировой карте», - отметил Зеленский.

Трюдо подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность с нашим государством в противодействии длительной агрессии РФ.

«Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину», - подчеркнул глава правительства Канады.

Собеседники обсудили практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.

Отдельное внимание было уделено усилению координации усилий между Украиной и Канадой по делу о сбивании Ираном самолета рейса PS752 и привлечения виновных к ответственности.

Также стороны коснулись планов по дальнейшему политическому диалогу на высшем уровне.

Зеленский подтвердил приглашение Джастину Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.