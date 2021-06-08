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Государственное агентство развития туризма Украины и Министерство культуры и информационной политики Украины запускают пилотный проект по изучению спроса на возобновление туристических маршрутов по Днепру. Об этом сообщила пресс-служба ГАРТ.

«Днепр как главная водная артерия Украины имеет серьезный туристический потенциал, который сейчас почти не используется. По инициативе Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, мы хотим привлечь внимание к возобновлению туристических маршрутов Днепром из Киева. Первые локации - Канев и Чернобыль. Сейчас готовим промомаршруты для экспертов, потенциальных инвесторов, журналистов, тревел-блогеров для изучения спроса и возможности возобновления регулярных туристических маршрутов, включая возможность софинансирования таких программ со стороны государства», - сообщила председатель ГАРТ Марьяна Олеськив.

По ее словам, эта инициатива реализуется совместно с Министерством инфраструктуры Украины, Государственным агентством по управлению зоной отчуждения, Киевской и Черкасской областными государственными администрациями.

Однодневные промомаршруты Киев-Канев-Киев и Киев-Чернобыль-Киев будут состоять из путешествия по Днепру на соответственно оборудованных скоростных теплоходах. Во время путешествия предполагается проход шлюзов, многочасовое пребывание и экскурсия на локациях, возвращение в Киев.

ГАРТ объявил официальный тендер на популяризацию речных туристических маршрутов в пределах бюджетной программы по раскрытию туристического потенциала Украины.

По итогам пилотного проекта, Агентство разработает рекомендации по дальнейшей реализации программы туристических водных маршрутов по Днепру. Аналогичные программы могут быть запущены в других туристических регионах страны при наличии спроса.
ForUm

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