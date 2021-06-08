Выход Российской Федерации из Договора по открытому небу (ДОН) не является неожиданным для Украины и остальных государств-участников ДОН, заявили в МИД Украины.

«Так РФ завершает курс, сознательно начатый ею еще в середине 2000-х годов. Этот курс направлен на разрушение всех режимов, которые способствовали военной сдержанности в Европе, ограничивали развертывание ударных вооружений и внезапную широкомасштабную военную деятельность на евроатлантическом пространстве. Путем разрушения режимов контроля над вооружениями Россия создавала условия для скрытой подготовки внезапных вооруженных агрессий против Грузии и Украины. Этот агрессивный экспансионистский курс Россия продолжает и по сей день», - говорится в сообщении.

В частности, Россия прекратила добросовестное выполнение обязательств по ДОН и начала его грубо нарушать еще в 2008-2010 годах, осуществив агрессию против Грузии. Вследствие агрессии часть оккупированных грузинских территорий была de-facto удалена из зоны применения ДОН.

В 2014 году Россия оккупировала Автономную Республику Крым, Севастополь и отдельные районы в Донецкой и Луганской областях, также удалив их из-под действия Договора. В целом из-за захватнических действий РФ из зоны применения ДОН было изъято более 57 тыс. кв. км, в том числе более 44 тыс. кв. км ВОТ Украины. Это больше, чем территория Словакии, Дании, Эстонии, Нидерландов или Бельгии.

В течение 2010-2020 годов РФ также сознательно прибегала к другим систематическим нарушениям с целью сокрытия своей военной активности, заставив США выйти из ДОН, который к тому времени уже был искажен Россией и не отвечал в полной мере главной цели.

«Вместо построения и улучшения транспарентности, предсказуемости и доверия между всеми государствами-участниками, ДОН был использован Москвой как средство для легитимации результатов агрессии и оккупации украинского Крыма», - говорится в сообщении.

Поэтому именно Россия несет ответственность за продолжающееся разрушение режима «открытого неба» и эрозию международной архитектуры контроля над вооружениями.

«Украина четко признает краеугольную роль контроля над обычными вооружениями в поддержании международного мира и безопасности. Наше государство остается добросовестным и активным участником всех режимов контроля над вооружениями, неотъемлемой составляющей которых является Договор по открытому небу. Договор до сих пор оставался единственным многосторонним международным договором в области контроля над вооружениями, который остается в силе и охватывает государства с обеих сторон Евро-Атлантики», - подчеркнули в МИД.

Украина однозначно осуждает выход России из Договора по открытому небу.

Справка: Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 в г. Хельсинки (Финляндия) 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995 года - ОБСЕ). ДОН вступил в силу 1 января 2002 года. Его участниками в настоящее время являются 33 государства: Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия, Хорватия.

Договор предусматривает установление «режима открытого неба» - возможность осуществления наблюдательных полетов государств-участников над территорией друг друга с целью контроля и наблюдения за военной деятельностью, мониторинга кризисных ситуаций и тому подобное.