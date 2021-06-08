7 июня детективы НАБУ совместно с СБУ разоблачили судью Днепропетровского районного суда на получении неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба САП.
В рамках досудебного расследования установлено, что судья требовала и получила $2,5 тыс. от гражданина за принятие решения по гражданскому делу.
Следственные действия продолжаются.
Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении по предварительному правовой квалификации ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время