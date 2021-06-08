также в разделеОбщество
Налоговика-антикоррупционера задержали на взяточничестве 1
В Институте химии НАНУ изготавливали фальсифицированный алкоголь 6
Посол: Украина никогда не просила у ФРГ оружие для нападения 9
СБУ нашла схрон снайпера «ДНР» 9
Зеленский отдал Кондратюку кресло в СНБО за сомнительные пленки 15
СБУ предупредила контрабанду янтаря на 5 млн грн: изъято 650 кг камня 9
Украинцы смогут наблюдать «огненное кольцо» солнечного затмения 16
В Украине – 1602 новых случая COVID-19 14
7 июня. Картина дня 17
«Миллионная взятка за Злочевского»: обвиняемая пошла на сделку со следствием 23
В Польше назвали причину обрыва лифта с украинскими рабочими 54
В Украине смягчили карантин 43
Укрзализныця назвала самые популярные поезда и направления в стране 15
НБУ выпустил монету, посвященную Василию Слипаку 12
Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 21
На Луганщине задержали агента ФСБ, готовившего теракт 20
Задержали еще одного перевозчика, который нелегально переправлял людей на оккупированные территории 52
УЗ уволила железнодорожников, на смене которых изъяли контрабандные сигареты 17

7 июня детективы НАБУ совместно с СБУ разоблачили судью Днепропетровского районного суда на получении неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что судья требовала и получила $2,5 тыс. от гражданина за принятие решения по гражданскому делу.

Следственные действия продолжаются.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении по предварительному правовой квалификации ч. 3 ст. 368 УК Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
11
Теги