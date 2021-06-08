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Санкции против России будут всегда, Москва не будет просить об их отмене и должна быть готова к новым ограничительным мерам, заявил в Госдуме замглавы МИДа Александр Панкин.

«Россия не пойдет просить кого-то снять санкции. Понятно, что мы не будем каяться за то, чего мы не делали. Понятно, что Крым-то мы не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами, - сказал он. - Когда мы говорим о противодействии, мы должны говорить и о готовности к новым санкциям. Безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся «под сукном» и которые будут задействованы в те моменты, в тех условиях, в которых это будут сочтено нужным».

«Понятно, что подготовиться ко всему нельзя, но уже в экономическо-финансовом блоке развернута серьезная работа, связанная с переводом расчетов в национальные валюты, внедрением платежных систем «на случай, если». Но «случаев, если» может быть очень много, ко всем не подготовишься, понятно, что мы не можем полностью замкнуться на себе», - сказал замминистра внутренних дел, передает Интерфакс.

Он добавил, что Москва будет через заинтересованные круги доводить до сведений тех, кто вводит санкции, что эти ограничения ущербны для обеих сторон.

31 мая глава МИДа Сергей Лавров выразил уверенность, что правительство и Банк России готовятся к отключению России от системы SWIFT.  
ForUm

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