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Оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков покинул Россию на законных основаниях, заявил Интерфаксу его адвокат Михаил Бирюков. Источник агентства утверждал, что оппозиционер нарушил подписку о невыезде и потому может быть объявлен в розыск.

«Ничего не нарушал, у него не было никакой меры пресечения, только обязательство о явке к следователю. Поэтому он имел полное право пересечь границу», - сказал Бирюков.

Адвокат добавил, что следователь не вызывал Гудкова, а потому он не видит оснований для объявления политика в розыск или для избрания ему меры пресечения.

Гудков в воскресенье вечером сообщил, что уехал из России в Украину из-за уголовного преследования. По словам политика, несколько источников предупредили его, что если он не уедет, уголовное дело «будет продолжено вплоть до ареста».

1 июня Гудкова вместе с его тетей Ириной Ермиловой задержали в рамках уголовного дела о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества Москвы - собственник помещения.

Спустя двое суток Гудкова освободили из ИВС под обязательство о явке. Он оставался в статусе подозреваемого. Также Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства полиции об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Ермиловой. Согласно решению суда, она была освобождена без меры пресечения.

Гудков отрицает подозрения. Он заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения. Оппозиционер связывает свое преследование с попыткой не допустить его до участия в предстоящих выборах в Госдуму.
ForUm

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