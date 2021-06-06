Сила Божия действительно способна совершить то, что для человека представляется невозможным.

Фото: patriarchia.ru

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в своей проповеди, сообщает patriarchia.ru.

Святейший Патриарх рассказал, что в евангельское повествование о слепом говорится о том, как Господь делает зрячим слепорожденного (Ин. 9:1-38).

«Чудо абсолютно не объяснимое — ни с медицинской точки зрения, ни с точки зрения человеческого опыта. Никогда ничего подобного не происходило с человеком, лишенным зрения от рождения, то есть с такими глубинными нарушениями всей системы, обеспечивающей видимое восприятие окружающего мира, что он видеть ничего не может. Но, вопреки историческому опыту всего человечества, Господь Иисус Христос исцеляет слепорожденного», — сказал Патриарх Кирилл.

Он отметил, что это великое чудо было по-разному воспринято окружающими, и мало кто оказался способен узреть в нем явление силы Божией. «Потому что фарисеи, которые окружали Спасителя, не были готовы признать Его даже пророком, а тем более Сыном Божиим, обладающим Божественной силой. Иудеи в недоумении, в растерянности, и потому у них возникает стремление как бы минимизировать все то, что произошло.

Желание скрыть от людей явление силы Божией, так отчетливо явленной в чуде исцеления слепорожденного, присутствует на протяжении значительной части человеческой истории. Но совершенно особым образом стремление скрыть силу Божию стало осуществляться, с опорой на множество человеческих сил, в то время, когда господствующей философской идеей мало-помалу сделалось отрицание Бога. Современному человеку предлагается множество разных теорий того, как вселенная появляется из ничего. Опыт человека — каждого из нас и всего рода человеческого — таков, что из ничего ничто произойти не может. Ничто — это пустота, вакуум, ничто — это отсутствие всяких материальных и прочих сил и возможностей», — объяснил он.

Предстоятель подчеркнул, что Господь силой Своей создает вселенную; и вот на протяжении многих и многих эпох люди пытались объяснить, как же все это произошло. «И совершенно очевидно, что человек не может объяснить происхождение видимого мира. Хоть и существуют сегодня многочисленные теории того, как всё это произошло, но они остаются гипотезами. Доказать в точности, что всё было именно так, а не иначе, невозможно, потому что начало мира лежит вне человеческого опыта», — сказал он.

Святейший обратил внимание, что тем не менее существует множество теорий, согласно которым мир произошел случайно, сам по себе, и эта поражающая своим абсурдом идея овладевает умами людей.

«Евангельское чтение свидетельствует о том, что сила Божия действительно способна совершить то, что для человека представляется невозможным. Бог, создавший веки, создавший космос, в Сыне Своем явил некую крупицу Своего всемогущества, исцелив слепорожденного. И для нас, читающих этот дивный евангельский текст, очень важно понять, что в этом частном случае Бог открывает нам Свое всемогущество, Свою силу, Свою любовь к нам. Бог — Всемогущий, в Его руках всё — начало и конец мира, жизнь и смерть, здоровье и болезни, катаклизмы, штормы и штиль», — отметил Патриарх Кирилл.

В завершении Предстоятель РПЦ обратил внимание, что не было у людей силы исцелить слепорожденного, как и сейчас нет, при всех достижениях науки и техники, но это чудо с легкостью совершает Спаситель, Сын Божий. «Через это явление силы Божией будем помнить о том, что Бог — Творец и Промыслитель мира, Он над всеми, в Его деснице всё, и единственный наш ответ — это любовь к Богу за все то, что Он совершил и совершает; это стремление и желание жить по закону, который Бог дал людям, чтобы человек мог жить достойно, чтобы человек был счастлив», — подытожил Патриарх.