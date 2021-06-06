В Москве две большие группы мужчин устроили массовую драку со стрельбой. Как сообщает Telegram канал Baza, по предварительным данным, задержаны 19 человек.

«В Москву на Дубнинскую улицу внезапно вернулся наш 2007-й. Две большие группы мужчин, вооруженных огнестрельным оружием и экипированных флагами с нацистской символикой, устроили массовую драку», - говорится в сообщении.

По данным Baza, всего в побоище участвовали несколько десятков человек, судя по видео очевидцев, драка происходила прямо во дворах жилых домов, рядом с площадками с детьми.

По предварительным данным, задержаны 19 человек.