В Москве две большие группы мужчин устроили массовую драку со стрельбой. Как сообщает Telegram канал Baza, по предварительным данным, задержаны 19 человек.
«В Москву на Дубнинскую улицу внезапно вернулся наш 2007-й. Две большие группы мужчин, вооруженных огнестрельным оружием и экипированных флагами с нацистской символикой, устроили массовую драку», - говорится в сообщении.
По данным Baza, всего в побоище участвовали несколько десятков человек, судя по видео очевидцев, драка происходила прямо во дворах жилых домов, рядом с площадками с детьми.
По предварительным данным, задержаны 19 человек.
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