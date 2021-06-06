также в разделеМир
Россия вышла из Договора по открытому небу 23
Трамп заявил, что Китай должен заплатить США $10 трлн из-за COVID-19 9
Елизавета II поздравила принца Гарри и Меган с рождением дочери 10
СМИ сообщили о гибели лидера «Боко Харам» 22
У принца Гарри и Меган родилась девочка, ее назвали Лилибет 18
СМИ: Встреча Путина и Байдена может состояться не в Женеве 45
Главу Минздрава Германии призывают к отставке из-за некачественной партии масок 8
В Афганистане подорвали автобус с людьми 32
В Балтике начались крупные учения НАТО 12
Столтенберг: НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси 15
Президент Европарламента поддерживает вступление стран Западных Балкан в ЕС 12
Джонсон призвал вакцинировать все населения планеты к концу 2022 года 10
Беларусь подготовила ответные меры на санкции ЕС 16
Нидерланды ослабили карантин: вновь работают музеи и кафе 8
Греция закрыла воздушное пространство для «Белавиа» 10
Трамп раскритиковал Байдена за отмену санкций по «Северному потоку-2» 14
В Индии начали смягчать карантин 12
На границе с Литвой силовики Беларуси задержали двух оппозиционеров 20

В Москве две большие группы мужчин устроили массовую драку со стрельбой. Как сообщает Telegram канал Baza, по предварительным данным, задержаны 19 человек.

«В Москву на Дубнинскую улицу внезапно вернулся наш 2007-й. Две большие группы мужчин, вооруженных огнестрельным оружием и экипированных флагами с нацистской символикой, устроили массовую драку», - говорится в сообщении.

По данным Baza, всего в побоище участвовали несколько десятков человек, судя по видео очевидцев, драка происходила прямо во дворах жилых домов, рядом с площадками с детьми.

По предварительным данным, задержаны 19 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги