Ночью 6 июня в Одессе возник пожар в общежитии. 106 человек эвакуировали, один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

6 июня в 00:52 спасателям поступило сообщение о возгорании в общежитии национального университета по улице Маршала Малиновского. Пожар возник в комнате на третьем этаже пятиэтажного здания.

Администрация общежития до прибытия спасателей эвакуировала 106 человек.

В результате пожара пострадал студент, которого в состоянии средней тяжести с диагнозом «ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения» госпитализировали в медицинское учреждение.