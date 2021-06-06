Ночью 6 июня в Одессе возник пожар в общежитии. 106 человек эвакуировали, один пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
6 июня в 00:52 спасателям поступило сообщение о возгорании в общежитии национального университета по улице Маршала Малиновского. Пожар возник в комнате на третьем этаже пятиэтажного здания.
Администрация общежития до прибытия спасателей эвакуировала 106 человек.
В результате пожара пострадал студент, которого в состоянии средней тяжести с диагнозом «ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения» госпитализировали в медицинское учреждение.
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