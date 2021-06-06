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В детском лагере Одесской области попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией шестеро детей в возрасте от 8 до 10 лет. Дети приехали в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях, сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

«Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство. Назначены экспертизы отобранных проб воды, пищи;  сделаны смывы с оборудования столовой.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
ForUm

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