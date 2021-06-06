В детском лагере Одесской области попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией шестеро детей в возрасте от 8 до 10 лет. Дети приехали в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях, сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.
«Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо», - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство. Назначены экспертизы отобранных проб воды, пищи; сделаны смывы с оборудования столовой.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время