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Европейский совет объявил в пятницу, что вводит запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты.

«Европейский совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры на фоне ситуации в Беларуси, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ к аэропортам ЕС белорусских перевозчиков всех видов», - говорится в заявлении ЕС, передает Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны будут отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства.

В заявлении Евросовета не указано, с какого момента данный запрет вступает в силу.

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что подобные меры могут вступить в силу уже в ночь на субботу.

Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров, а также представителей командования ВВС Беларуси. Под санкции также может попасть одна организация - какая именно, не уточняется.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.
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