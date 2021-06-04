3 июня в полицию поступило сообщение о том, что около 19:30 на железнодорожном перегоне «Мшана – Зымна вода» в результате наезда грузового поезда погибла женщина.

33-летняя жительница поселка Рудное пыталась перейти пути в неустановленном месте перед грузовым поездом, сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Также предварительно установлено, что погибшая имела наушники. От травм, полученных в результате наезда, она умерла.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.