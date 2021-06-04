Комитет Сената Чехии по иностранным делам, обороне и безопасности заявил, что президент Милош Земан быть не может занимать свою должность, и предложил лишить его этого поста. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Novinky.

Сенат (верхняя палата парламента) намерений проголосовать за отстранение президента от должности на следующей неделе.

Сенаторы подготовили подробный 43-страничный анализ того, почему, по их мнением, президент Земан быть не может выполнять свою конституционную роль и обязанности.

В документе утверждается, что его действия помогают Китая и России, он атакует Сенат и журналистов и подорвал доверие к спецслужбам страны.

«Милош Земан неспособен выполнять обязанности своего офиса, он временами дезориентирован, быть не может координировать свои действия с правительством, подрывает силы безопасности и обороны страны в выполнении их обязанностей и, как правило, действует таким образом, что противоречит его присяге», - цитируют документ чешские СМИ.

Павел Фишер, глава комитета Сената Чехии по безопасности и обороне, заявил, что недавние комментарии Земана по поводу взрывов в Врбетице в 2014 году, в которых он поставил под сомнение расследование, проводимой спецслужбами его собственной страны, являются Кульминацией заявленный и действий, угрожающих безопасность страны .

Если Сенат проголосует за предложение, то это решение затем еще должно пройти через нижнюю палату парламента, где, скорее всего, Не будет поддержано.

Глава конституционно-правового комитета Марек Бенда уже заявил, что это решение НЕ соберет голосов. «Пытаться использовать статью 66 Конституции в любой битве с президентом очень неуместно. В Конституции эта статья предназначена для тех случаев, когда президент впадает в кому или будет похищено террористами. Это не способ свергнуть президента», - сказал Бенда.

Партии правящей коалиции Также не согласны с сенаторами. «Я убеждений, что президент может исполнять свои обязанности», - заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

Пресс-секретарь канцелярии президента Иржи Овчачек обвинили сенаторов в подготовке попытки государственного переворота и закликав полицию действовать в этом направлении.