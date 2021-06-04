За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба ООС.

По состоянию на 7 утра, 4 июня, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, 2 июня в районе проведения операции Объединенных сил не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня.