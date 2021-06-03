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Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время Верховная Рада примет законопроект о списании долгов теплогенерирующих предприятий за газ перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины».

Об этом он заявил на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, которое проходит в Хмельницком, передает УНИАН.

«Я поддерживаю списание долгов перед НАК «Нафтогаз». Я знаю, что зарегистрирован закон, он сейчас находится в Верховной Раде. Были некоторые процессы торможения этого законопроекта, по разным причинам, я считаю, что они мелкие… Вчера у меня был серьёзный разговор с главой профильного энергетического комитета (Андреем Герусом. – Ред.), и я думаю, что в ближайшие дни мы увидим этот закон, который пройдёт комитет, и увидим голосование в зале Верховной Рады», - сказал он.

При этом президент выразил уверенность, что фракция «Слуга народа» в парламенте поддержит законопроект.
ForUm

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