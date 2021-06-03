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Началась запись на прививки против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя и которые относятся к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0800 60 20 19.

Во время разговора оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупированным), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.

Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту - в случае его отсутствия.

Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы вас беспрепятственно пропустили на подконтрольные правительству Украины территории.

Важно, что граждане готовые осуществить вакцинацию и имеют уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.

Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
ForUm

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