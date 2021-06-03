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Кабинет министров утвердил финансовый план Нафтогаза на 2021 год, сообщает пресс-служба компании.

«Это очень хорошая новость, поскольку речь идет о основополагающем для работы компании документе, который определяет главные направления деятельности компании в плановом году и содержит ожидаемые операционные и финансовые результаты деятельности», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что при изменении макроэкономических показателей, законодательства, существенных колебаниях на рынках, в частности на рынке природного газа, план можно скорректировать. «Правда, есть ограничение - до 2 раз в течение планового года», – отметил в Нафтогазе.

«Впервые за 10 лет Нафтогаз получил утвержденный финплан так быстро. Ранее это не удавалось сделать раньше июля», – сказано в сообщении.
ForUm

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