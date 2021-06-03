Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Хмельницкую область.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, он примет участие в заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Также Зеленский ознакомится с ходом ремонтных работ на автодорогах, которые восстанавливают в рамках Национальной программы «Большая стройка».

Кроме того, президент посетит ряд социальных объектов, которые были отремонтированы в рамках этой программы.