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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Хмельницкую область.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, он примет участие в заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Также Зеленский ознакомится с ходом ремонтных работ на автодорогах, которые восстанавливают в рамках Национальной программы «Большая стройка».

Кроме того, президент посетит ряд социальных объектов, которые были отремонтированы в рамках этой программы.
ForUm

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