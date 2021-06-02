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«Генпрокуратура ЛНР» обратилась к главе псевдореспублики и депутатам народного совета с просьбой ужесточить наказание за геноцид и использование запрещенных средств ведения войны.

«Генеральная прокуратура «Луганской народной республики» обращается... с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры», - сообщили Интерфаксу в пресс-службе «генеральной прокуратуры ЛНР».
ForUm

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