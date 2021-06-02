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По уточнению турецкого МВД, для въезда в Турцию путешественникам из Украины нужно иметь отрицательный результат теста на коронавирус, начиная с 4 июня 2021 года, сообщает посольство Украины в Турции.

Отмечается, что для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из условий (иметь один из указанных документов):

Документ о вакцинации от COVID-19, сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну;

Документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних 6-ти месяцев;

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда;

Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.

Транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств.
ForUm

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