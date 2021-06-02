Украина входит в тройку лидеров-поставщиков детской порнографии в мире.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время совещания с участием руководителей правоохранительных и других государственных органов о состоянии противодействия детской преступности и защиты прав и интересов детей, ставших жертвами преступных посягательств, передает УНИАН.

«Статистика Совета Европы ужасна: каждый пятый ребенок хотя бы раз в жизни пережил сексуальное насилие. Особенно беспокоит динамика уголовных преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, совершенной в отношении детей в нашем государстве», - заявила она.

По словам Венедиктовой, в прошлом году количество таких преступлений увеличилось на 9%, в этом году - на треть.

«Более чем на половину прошлого года выросло количество детей, пострадавших от изнасилований, в 2021 году - почти на четверть, прежде всего - в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Львовской и Херсонской областях. В большинстве случаев сексуальное насилие совершается над детьми лицами из их близкого окружения, не менее 30% из них - родственники несовершеннолетних», - добавила она.

Генпрокурор подчеркнула, что сейчас актуален полноценный запуск Минюстом единого реестра лиц, осужденных за совершение половых преступлений против детей, что должно стать действенным способом профилактики.

«По данным независимой организации Internet Watch Foundation, Украина находится в ТОП-3 лидеров поставки детской порнографии в мире. Это стыдно. Ситуация требует немедленного реагирования всех органов правопорядка. Фундаментальным шагом на этом пути должно стать принятие в этом году парламентом закона, который не только приводит украинское законодательство в соответствие с Конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, но и усиливает ответственность за производство и распространение детской порнографии», - заявила она .

Венедиктова отметила, что сейчас полиция разоблачила в течение 2020-2021 годов около 300 фактов распространения детской порнографии. «Каждую неделю 5 тысяч устройств загружают детскую порнографию. Мы за два года разоблачили триста. Цифры говорят сами за себя», - сетует она.

Также генпрокурор рассказала, что в Украине стремительно растет количество суицидальных случаев среди детей: за пять месяцев текущего года это количество уже превысило показатели двух предыдущих лет.

«В неотложной реальной помощи и защите нуждаются более 5 тыс. детей, которые только за прошлый год пострадали от противоправных посягательств, треть из них являются тяжкими и особо тяжкими. Если в прошлом году мы имели тенденцию более чем на 4% количества пострадавших, то в этом году их количество выросло на 17%», - заявила она.

Венедиктова обеспокоена тем, что значительное количество детей становятся жертвами умышленных убийств и покушений на них. «В 2020 году от таких преступлений пострадали более 60 детей, а их количество выросло почти на четверть. Больше всего - в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Черкасской областях и Киеве. В этом году их совершено в отношении 15 детей», - отметила она.

Генпрокурор также подчеркнула стремительное увеличение попыток суицида среди детей и подростков. «По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире кончают с собой более 200 детей и 1,5 тыс. подростков. В Украине в этом году только за пять месяцев мы имеем 149 суицидальных случаев. Их количество уже превысило показатели и за 2019 и за 2020 годы. При этом треть самоубийств совершена малолетними детьми, не достигшими 14-летнего возраста, а каждый пятый, совершивший суицид - это дети в возрасте от 11 до 13 лет», - сообщила она.

Венедиктова считает недопустимым, что расследование таких фактов в основном сводится лишь к формальному сбору доказательств об отсутствии насильственных действий в отношении детей. «В течение 2020-2021 годов ни одному человеку о подозрении по факту доведения ребенка до самоубийства не сообщалось. Лишь в 2019 году правоохранители добились направить в суд одно уголовное производство по факту доведения еще в 2015 году несовершеннолетнего до самоубийства на Харьковщине. До сих пор судебное разбирательство продолжается», - добавила она.

По словам генпрокурора, в Украине все чаще говорят о «группах смерти», администраторы которых сознательно доводят подростков до самоубийства. Быстрое распространение информации об их существовании приводит к тому, что дети сами становятся их кураторами. «Только в этом году департаментом киберполиции уже заблокировано более 20 тематических сообществ, которые пропагандировали культ насилия и совершения самоубийств», - сообщила генеральный прокурор.