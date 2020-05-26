Украинские киберполицейские разоблачили злоумышленников, которые развращали детей и распространяли порноконтент, сообщает пресс-служба киберполиции.

Во время профилактической операции под условным названием «Паутина», направленной на противодействие распространению в сети интернет порнографической продукции, в том числе с участием детей, киберполицейские вместе со следователями провели 54 обыска в разных областях Украины. По результатам разоблачены лица, которые изготавливали и распространяли противоправный контент.

В частности на Волыни киберполицейские под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 задокументировали противоправную деятельность человека, 1992 года рождения, который с 2017 года развращал мальчика 2004 года рождения. Свои действия злоумышленник снимал на мобильный телефон. Созданный противоправный контент распространял на форумах в DarkNet. Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В Винницкой области разоблачен мужчина 1976 года рождения, который совершал развратные действия в отношении своего малолетнего ребенка и снимал все на камеру. Далее порноконтент распространял в общем доступе сети интернет.

Кроме этого, в Днепропетровской области разоблачен злоумышленник, который скрывался от органов предварительного расследования в городе Харьков. Мужчина подозревается в изготовлении и распространении порноконтента с малолетними.

К преступной деятельности он привлек двух женщин, которые предоставляли своих детей, 2006, 2008, 2009 и 2010 годов рождения для создания фото и видео сексуального характера. Горе-матерей задержали еще в декабре прошлого года. Организатору преступной деятельности объявлено о подозрении по ст. 152 (Изнасилование) и ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 161 000 гривен.

На Черниговщине разоблачили 28-летнего жителя Бахмача, который создавал и распространял на закрытых форумах и веб-ресурсе изображения порнографического характера с участием своей родственницы 2014 года рождения.

Также проведены соответствующие мероприятия в Херсонской, Кировоградской, Львовской, Закарпатской, Одесской, Запорожской, Тернопольской и Ривненской областях. По результатам разоблачены лица, которые занимались распространением детской порнографии в сети интернет.

По месту проживания всех злоумышленников проведены обыски совместно со следственными подразделениями Национальной полиции Украины и сотрудниками прокуратуры. Изъяты носители информации, на которых хранятся файлы с противоправным контентом - общий объем памяти 5724 Гб, компьютерную технику, оптические диски, фотоальбомы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Расследуются уголовные производства.

Кроме этого, направлен в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего жителя города Киева, который подозревается в администрировании канала в мессенджере. Фигурант размещал порнографические материалы с участием детей и изнасилованием малолетней девушки.

В целом по результатам проведенных мероприятий установлено 8 потерпевших в возрасте от 7-ми до 14-ти лет, ставших жертвами сексуальной эксплуатации.