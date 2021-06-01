В Украине в апреле 2021 года по сравнению с апрелем прошлого года продукты питания и напитки подорожали на 9,4%, при этом больше всего подорожали яйца, подсолнечное масло, сахар и хлеб, а овощи подешевели.

Об этом говорится в справке финансово-экономического департамента Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНИАН.

В частности, цены на яйца в апреле 2021 года выросли на 90% против прошлогодних, на подсолнечное масло – на 62,9%, сахар – на 65%. Кроме того, подорожали хлебопродукты – на 13,2%, в частности хлеб – на 15,9%.

Мясо и мясные продукты подорожали на 6,6%, а рыба и продукты из нее – на 6,3%.

Цены на молоко выросли на 4,8%, на сливочное масло – на 6,4%, а на сыр и творог – на 6,7%.

Единственная категория продуктов, на которые цены снизились, – это овощи, стоимость которых в апреле была на 12% меньше, чем годом ранее. При этом фрукты незначительно подорожали (на 0,5%).



