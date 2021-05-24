Прокурор просит суд назначить главе Меджлиса крымских татар Рефату Чубарову 9 лет в колонии общего режима, признав виновным в организации массовых беспорядков, сообщает Интерфакс.

«Срок наказания считать с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации», - сказала гособвинитель.

Гражданина Украины, бывшего депутата украинской Рады судят заочно в Верховном суде Крыма, в понедельник там проходят прения. Дело рассматривает коллегия из трех судей. Политик последние семь лет постоянно живет в Украине, ему запрещен въезд в РФ.

63-летнему Чубарову вменяют в вину организацию сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества массовых беспорядков в столице Крыма - Симферополе незадолго до регионального референдума 2014 года, после которого полуостров вошел в состав России (часть 1 статьи 212 УК РФ).

По версии российского следствия, председатель Меджлиса поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать 26 февраля 2014 года беспорядки возле парламента Крыма, чтобы сорвать его заседание. Сторонники организации попытались оттеснить от здания митинговавших там активистов партии «Русское единство», завязалась драка, произошла давка: два человека погибли (позднее посмертно награждены медалями «За защиту республики Крым») и порядка 80-ти пострадали.

Представители Меджлиса выступали за территориальную целостность Украины, активисты «Русского единства» - за вхождение полуострова в состав РФ.

Суд удалился в совещательную комнату. Приговор планируется вынести 1 июня.