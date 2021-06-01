Россия продлила до 21 июня ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах, сообщили в оперштабе по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

При этом регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией будет возобновлено со 2 июня, рейсы по маршруту Москва-Лондон будут летать три раза в неделю на взаимной основе. Такое решение оперштаб принял в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании, сообщает Интерфакс.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда путевки из-за всплеска заболеваемости COVID-19. На взаимной основе было сохранено два рейса в неделю по направлению Москва-Стамбул и Стамбул-Москва. Также исключение было сделано для «вывозных» рейсов на территорию России для граждан РФ и направлений для участия концерна «Титан-2» в строительстве атомной электростанции Аккую.

С Великобританией Россия приостановила авиасообщение с 22 декабря 2020 года из-за распространения «британского» штамма коронавируса в этой стране. Сначала авиасообщение прекращалось до 12 января 2021 года, затем ограничения неоднократно продлевались. В последний раз решение о приостановке авиасообщения до 1 июня включительно было принято оперштабом 15 апреля.