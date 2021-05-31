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Бывший главарь группировки «ДНР» Александр Бородай стал кандидатом в депутаты в Госдуму РФ от путинской партии «Единая Россия».

Об этом в Twitter сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. 

«Гражданская война» в Украине - это когда первый «глава ДНР» гражданин России Александр Бородай баллотируется в Госдуму РФ от правящей партии «Единая Россия». Конечно же, это доказывает, что Россия не сторона конфликта, и Кремль никак не участвует в войне», - написал он.
ForUm

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