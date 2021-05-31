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Уровень заработной платы учителей увеличится на 30% в течение этого года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на Всеукраинском форуме «Украина 30. Образование и наука», сообщает Укринформ.

«В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%, но, разумеется, наша цель - это не меньше, чем средняя заработная плата по стране. Должен быть минимальный базис для учителей, для педагогов», - сказал Шмыгаль.

По его словам, власть позаботиться о достаточном количестве школ и детских садов. То есть необходимо создать современную развитую инфраструктуру и инициатива Президента «Большое строительство» позволит это сделать.

«Мы можем говорить, учитывая прошлый и этот год, о сотнях построенных школ и садиков в нашем государстве, которые создают качественную современную инфраструктуру для образования», - сказал премьер.
ForUm

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