В Центрально-Африканской Республике на мине подорвалась вооруженная автоколонна. По предварительным данным, погибли пять человек, трое из них – граждане России, сообщает «Росбалт» со ссылкой на радиостанцию Radio Ndeke Luka.

Взрыв прогремел в деревне Бандиба – там два автомобиля полиции наехали на мину. Смертельные ранения получили двое полицейских ЦАР и трое россиян, еще пять пассажиров пострадали.

Российское посольство в Банги проверяет эту информацию.

Со ссылкой на данные RFI сообщается, что погибшие россияне были «бойцами частного военизированного формирования» и ехали в составе колонны военных ЦАР.



