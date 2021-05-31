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В Центрально-Африканской Республике на мине подорвалась вооруженная автоколонна. По предварительным данным, погибли пять человек, трое из них – граждане России, сообщает «Росбалт» со ссылкой на радиостанцию Radio Ndeke Luka.

Взрыв прогремел в деревне Бандиба – там два автомобиля полиции наехали на мину. Смертельные ранения получили двое полицейских ЦАР и трое россиян, еще пять пассажиров пострадали.

Российское посольство в Банги проверяет эту информацию.

Со ссылкой на данные RFI сообщается, что погибшие россияне были «бойцами частного военизированного формирования» и ехали в составе колонны военных ЦАР.


 

 
ForUm

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