В Центрально-Африканской Республике на мине подорвалась вооруженная автоколонна. По предварительным данным, погибли пять человек, трое из них – граждане России, сообщает «Росбалт» со ссылкой на радиостанцию Radio Ndeke Luka.
Взрыв прогремел в деревне Бандиба – там два автомобиля полиции наехали на мину. Смертельные ранения получили двое полицейских ЦАР и трое россиян, еще пять пассажиров пострадали.
Российское посольство в Банги проверяет эту информацию.
Со ссылкой на данные RFI сообщается, что погибшие россияне были «бойцами частного военизированного формирования» и ехали в составе колонны военных ЦАР.
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