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После мощного ливня 30 мая улицы Житомира были затоплены. Местные жители выкладывают в соцсетях видео с водными развлечениями посреди города.

Об этом сообщает zhitomir.info.

Отмечается, что непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.

Пешеходы были по колено в воде, а транспорт оказался заблокированным.

Житомиряне плавали по улице на надувном матрасе, а некоторые устроили развлечения на водяном мотоцикле. Соответствующие кадры обнародовали в соцсетях.

Напомним, в Карпатах выпал снег.
ForUm

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