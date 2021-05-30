После мощного ливня 30 мая улицы Житомира были затоплены. Местные жители выкладывают в соцсетях видео с водными развлечениями посреди города.
Об этом сообщает zhitomir.info.
Отмечается, что непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.
Пешеходы были по колено в воде, а транспорт оказался заблокированным.
Житомиряне плавали по улице на надувном матрасе, а некоторые устроили развлечения на водяном мотоцикле. Соответствующие кадры обнародовали в соцсетях.
Напомним, в Карпатах выпал снег.
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