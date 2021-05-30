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Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази прибыл в Каир в воскресенье для переговоров со своим египетским коллегой Самехи Шукри, чтобы сосредоточить внимание на восстановлении Газы и обсудить возможную операцию обмена пленными с ХАМАС. Об этом сообщает Times of Israel.

Это первый визит за почти 13 лет, когда министр иностранных дел Израиля официально посетил Египет, а Ципи Ливни последний раз посетила его в декабре 2008 года.

Переговоры будут касаться укрепления двусторонних связей, а также усилий по укреплению режима прекращения огня между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС после 11-дневного раунда ожесточенных боев в начале этого месяца в секторе Газа и вокруг него.

Ашкенази написал в Твиттере, что на фоне обсуждений восстановление Газы следует подчеркнуть, что Израиль "прежде всего" привержен возвращению израильских пленных, удерживаемых ХАМАСом в Газе.
ForUm

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