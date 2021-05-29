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Сегодня в мире отмечают Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Во времена независимости более 42 тысяч украинских военных приняли участие в более 25 миротворческих операциях под эгидой ООН.

Сейчас под руководством ООН выполняет задачи 18-й отдельный вертолетный отряд Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Это 246 украинских военнослужащих.

«Национальный персонал (всего 36 человек) в составе миссий ООН поддерживает мир и безопасность в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Кипр, Косово, Молдова (Приднестровье), Малые Республика Южный Судан и провинции Абьей», - сообщили в Генштабе.
ForUm

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