В мире по состоянию на утро 29 мая зафиксировали 170 153 479 случаев заражения коронавирусом.

Такие данные размещены на платформе Worldometer.

С начала пандемии во всем мире было выявлено 3,5 миллиона смертей, выздоровели более 151 миллионов человек.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксирована в США (более 34 млн), Индии (27,7 млн) и Бразилии (17,3 млн).

Напомним, из-за резкого скачка случаев COVID-19 Малайзия вводит полный локдаун.