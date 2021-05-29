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В мире по состоянию на утро 29 мая зафиксировали 170 153 479 случаев заражения коронавирусом.

Такие данные размещены на платформе Worldometer.

С начала пандемии во всем мире было выявлено 3,5 миллиона смертей, выздоровели более 151 миллионов человек.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксирована в США (более 34 млн), Индии (27,7 млн) и Бразилии (17,3 млн).

Напомним, из-за резкого скачка случаев COVID-19 Малайзия вводит полный локдаун.
ForUm

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