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Официальный Будапешт получил разрешение от Украины провести ротацию своих генконсулов ​​на Закарпатье после почти полугодовых попыток.

Об этом рассказал «Европейской правде» Дмитрий Тужанский, директор Института центрально стратегии, который ознакомился с документами МИД Украины в подтверждение этого решения.

По его словам, уже вскоре к работе в Украине приступят два новых венгерских дипломата - генконсул в Ужгороде Йожеф Бочкои и консул в Берегово Эндре Солипски.

Тужанский рассказал, что согласие Украины на выполнение консульских функций бочкой и Солипски ему подтвердили четыре источника.

Однако, по его словам, экзекватуры - разрешение украинского государства - венгерские дипломаты получат уже после своего прибытия в Украину.

Известно, что 3 июня в Мукачево состоится торжественное открытие Венгерского Дома имени Михая Мункачи, на котором будут присутствовать новые консулы, а также управляющий администрацией премьер-министра Виктора Орбана Гуйяш.

 
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