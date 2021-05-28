Официальный Будапешт получил разрешение от Украины провести ротацию своих генконсулов на Закарпатье после почти полугодовых попыток.
Об этом рассказал «Европейской правде» Дмитрий Тужанский, директор Института центрально стратегии, который ознакомился с документами МИД Украины в подтверждение этого решения.
По его словам, уже вскоре к работе в Украине приступят два новых венгерских дипломата - генконсул в Ужгороде Йожеф Бочкои и консул в Берегово Эндре Солипски.
Тужанский рассказал, что согласие Украины на выполнение консульских функций бочкой и Солипски ему подтвердили четыре источника.
Однако, по его словам, экзекватуры - разрешение украинского государства - венгерские дипломаты получат уже после своего прибытия в Украину.
Известно, что 3 июня в Мукачево состоится торжественное открытие Венгерского Дома имени Михая Мункачи, на котором будут присутствовать новые консулы, а также управляющий администрацией премьер-министра Виктора Орбана Гуйяш.
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