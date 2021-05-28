За прошедшие сутки, 27 мая, зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Песок враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от поселка Новгородское - из минометов 82-го калибра.

Вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых пушек.

В направлении населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

На обстрел российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 28 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Авдеевка враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Грнатиное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям из БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

В направлении Песок противник применил стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.