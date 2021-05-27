также в разделеЭкономика
Газовым компаниям запретили брать с потребителей плату за смену поставщика 14
Шмыгаль: Украинская экономика выйдет на устойчивое восстановление во втором квартале 13
Поставщики газа не стали снижать годовой тариф для населения 22
Экспорт продуктов: В Украине построят инспекционные посты на границе 15
Госдолг Украины увеличился на $1,16 миллиарда 23
Украина запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси до октября 53
«Газпром» не стал наращивать транзит через Украину 26
Кувейт открыл рынок для украинской молочки 16
Кабмин предложил обложить авто среднего класса налогом на роскошь 223
Глава Минагрополитики: Рынок земли будет запущен в штатном режиме с 1 июля 18
Шмыгаль прогнозирует двукратное подорожание земли 19
СМИ: Международная лаборатория подтвердила качество топлива БРСМ 26
Украинские ТЭС признали главными загрязнителями воздуха в Европе 48
Промпроизводство в Украине растет второй месяц подряд 12
Украина увеличила импорт автомобилей 14
Кабмин объявил конкурс на должности четырех членов набсовета Нафтогаза 12
Назначен временный руководитель Укравтодора 20
Укрзализныця продает 11 из 182 непрофильных активов 12

В пределах программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в Украине сейчас происходит строительство и реконструкция шести аэропортов. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-брифинге 27 мая во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

«В Украине в этом году началось активное строительство аэропортов. Только на аэропорт в Днипре государство на этот год выделили из бюджета почти 1,5 млрд грн. Проведен  прозрачный тендер и в ближайшие месяцы должна активизироваться работа по строительству взлетно-посадочной полосы. Мы доведем до завершения все эти работы в течение следующих двух лет и наконец в городе-миллионнике Днипре появится современный и крупный аэропорт», - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль прокомментировал вопрос создания национального авиаперевозчика и развития внутренних авиаперевозок в Украине. Глава правительства отметил, что внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, такие переговоры ведутся с тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой области.

«Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине. Государство впервые за 30 лет начало активно заказывать самолеты у наших заводов. В частности, достигнута договоренность и подписаны контракты на поставку трех самолетов серии Ан для Вооруженных сил, а также двух самолетов Ан для Министерства внутренних дел», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что создание собственной национальной авиакомпании будет способствовать выполнению сразу двух задач: развития авиастроения и удешевлению билетов на внутренние рейсы.

По словам Шмыгаля, новый глава Министерства инфраструктуры получил задание ускорить процесс переговоров и работы для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги