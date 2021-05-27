В пределах программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в Украине сейчас происходит строительство и реконструкция шести аэропортов. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-брифинге 27 мая во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

«В Украине в этом году началось активное строительство аэропортов. Только на аэропорт в Днипре государство на этот год выделили из бюджета почти 1,5 млрд грн. Проведен прозрачный тендер и в ближайшие месяцы должна активизироваться работа по строительству взлетно-посадочной полосы. Мы доведем до завершения все эти работы в течение следующих двух лет и наконец в городе-миллионнике Днипре появится современный и крупный аэропорт», - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль прокомментировал вопрос создания национального авиаперевозчика и развития внутренних авиаперевозок в Украине. Глава правительства отметил, что внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, такие переговоры ведутся с тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой области.

«Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине. Государство впервые за 30 лет начало активно заказывать самолеты у наших заводов. В частности, достигнута договоренность и подписаны контракты на поставку трех самолетов серии Ан для Вооруженных сил, а также двух самолетов Ан для Министерства внутренних дел», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что создание собственной национальной авиакомпании будет способствовать выполнению сразу двух задач: развития авиастроения и удешевлению билетов на внутренние рейсы.

По словам Шмыгаля, новый глава Министерства инфраструктуры получил задание ускорить процесс переговоров и работы для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы.