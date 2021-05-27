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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о подготовке законопроекта касательно создания свободной экономической зоны на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей.

«В планах также разрабатываются законопроекты о свободной экономической зоне на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, где будет много поощрительных механизмов», – сказал он на инвестфоруме в Днипре, передает Интерфакс-Украина.
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