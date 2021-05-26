Советница председателя правления НАК Нафтогаз Украины Лана Зеркаль ушла из госкомпании после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко, сообщает НВ Бизнес.

«Трудовая книжка уже у меня на руках», — сказала Зеркаль.

Лана Зеркаль пришла в НАК в мае 2020 года. Она возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел Нафтогаза Украины в спорах с ПАО Газпром (Россия) и в делах против Российской Федерации.

«Текущая ситуация вокруг Северного потока 2 крайне непроста. Многие годы Нафтогаз объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в этом вопросе. Это позволило получить отсрочку запуска Северного потока-2 более чем на год и сохранило Украине почти 3 млрд долларов дохода от газотранспортной системы. Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины ещё не закрыто. При объединении усилий всех международных союзников и активном включении Президента, Украина может в определенной мере снизить свои потенциальные потери. Но для этого важна активная и скоординированная работа всех, кому важна независимая и развивающаяся Европейским путём Украина», — сказала Зеркаль.