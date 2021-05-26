также в разделеОбщество
В Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac
Кулеба упрекнул НАТО за политику в отношении Украины 7
В Украине хотят смягчить карантин для концертов и фестивалей 9
Стало известно, в каких областях русский имеет статус регионального языка 14
Кабмин предложил повысить размер помощи при рождении ребенка 10
МИД обещает помочь вернуться домой украинцам, лечащимся в Беларуси 16
Из сектора Газа эвакуировали более сотни украинцев 28
Кабмин предложил ввести санкции против 11 российских артистов 11
Чиновник Госрегуляторной службы обещал за $10 тысяч должность в министерстве 15
Руководитель стратегического «Арсенала» незаконно приватизировал помещения ГП 12
Украина выслала 10 криминальных авторитетов, еще 27-ми отменили разрешение на жительство 16
Задержан подозреваемый в убийстве известного историка в Николаеве 15
ГФС проводит обыски в Черкасском горсовете 12
ГБР проводит обыски в офисе Федерации профсоюзов 21
Укрзализныця поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газа 14
Учителя пожаловались на буллинг ученика, на мать составили протокол 19
В Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer 16
Объявлено подозрение криминальному авторитету, который крышевал «азербайджанскую диаспору» в Черкассах 26

Советница председателя правления НАК Нафтогаз Украины Лана Зеркаль ушла из госкомпании после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко, сообщает НВ Бизнес.

«Трудовая книжка уже у меня на руках», — сказала Зеркаль.

Лана Зеркаль пришла в НАК в мае 2020 года. Она возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел Нафтогаза Украины в спорах с ПАО Газпром (Россия) и в делах против Российской Федерации.

«Текущая ситуация вокруг Северного потока 2 крайне непроста. Многие годы Нафтогаз объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в этом вопросе. Это позволило получить отсрочку запуска Северного потока-2 более чем на год и сохранило Украине почти 3 млрд долларов дохода от газотранспортной системы. Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины ещё не закрыто. При объединении усилий всех международных союзников и активном включении Президента, Украина может в определенной мере снизить свои потенциальные потери. Но для этого важна активная и скоординированная работа всех, кому важна независимая и развивающаяся Европейским путём Украина», — сказала Зеркаль.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7107 грн.
5
Теги