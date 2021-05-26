Французская контрразведка расследует факты возможной компрометации со стороны РФ COVID-вакцины от американо-немецкого производителя Pfizer-BioNTech.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Укринформ.

«Французская контрразведка проводит расследование, стоит ли российское правительство за попыткой заплатить очень популярным блогерам в сфере здравоохранения и науки, чтобы посеять у общественности сомнения в безопасности вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech», - пишет издание со ссылкой на свои источники.

Речь идет о том, что несколько французских блогеров получали сообщения по электронной почте от лица, которое называло себя сотрудником фирмы Fazze. В сообщениях предлагалось оплатить блогерам за размещение в социальных сетях критических материалов о вакцине Pfizer-BioNTech.

В частности, как сообщается, речь шла о суммах до 2500 евро.

В настоящее время французская контрразведка подозревает именно Кремль в причастности к таким действиям.

Как сообщалось, вакцина американо-немецкого производителя против COVID-19 Pfizer-BioNTech является одной из наиболее эффективных.

В среду, 26 мая, в Украину доставлена ​​первая партия вакцин производства Pfizer-BioNTech, закупленная за средства государственного бюджета.