также в разделеМир
Полиция США выдала ордер на задержание Мэрилина Мэнсона 12
Новые санкции ЕС против Лукашенко могут утвердить в июне 11
Белорусская оппозиция анонсировала новый этап протестов 13
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии 12
Литва закрыла небо для белорусских авиаперевозчиков 9
Латвия ограничила авиасообщение с Беларусью 12
Умер первый в мире человек, получивший вакцину от COVID-19 32
Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за Беларуси 22
В Арктике зафиксировали рекордную жару 30
В ЕС договорились расширить экономические санкции против Беларуси 20
В Кремле сочли русофобией предположение о причастности РФ к инциденту с Ryanair 10
Подругу белорусского оппозиционера арестовали на два месяца 16
Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы 15
Белорусской авиации запретят летать над территорией ЕС 18
Лидеры ЕС одобрили создание COVID-сертификатов для путешествий 16
Мальта стала первой страной ЕС с коллективным иммунитетом к COVID-19 13
В Великобритании допускают причастность РФ к событиям с самолетом Ryanair в Беларуси 35
В Польше заявили, что Протасевича избивали в тюрьме 17

Французская контрразведка расследует факты возможной компрометации со стороны РФ COVID-вакцины от американо-немецкого производителя Pfizer-BioNTech.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Укринформ.

«Французская контрразведка проводит расследование, стоит ли российское правительство за попыткой заплатить очень популярным блогерам в сфере здравоохранения и науки, чтобы посеять у общественности сомнения в безопасности вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech», - пишет издание со ссылкой на свои источники.

Речь идет о том, что несколько французских блогеров получали сообщения по электронной почте от лица, которое называло себя сотрудником фирмы Fazze. В сообщениях предлагалось оплатить блогерам за размещение в социальных сетях критических материалов о вакцине Pfizer-BioNTech.

В частности, как сообщается, речь шла о суммах до 2500 евро.

В настоящее время французская контрразведка подозревает именно Кремль в причастности к таким действиям.

Как сообщалось, вакцина американо-немецкого производителя против COVID-19 Pfizer-BioNTech является одной из наиболее эффективных.

В среду, 26 мая, в Украину доставлена ​​первая партия вакцин производства Pfizer-BioNTech, закупленная за средства государственного бюджета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
20
Теги