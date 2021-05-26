Экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%, или на 3 млрд долларов по сравнению с 2020 годом, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Поддержка наших экспортеров дает свой результат и она будет усилена, в частности через активную работу Экспортно-кредитного агентства », - подчеркнул глава правительства.

Как отметил Шмыгаль, положительная динамика восстановления экономики наблюдается и в финансовой деятельности средних и крупных компаний. По его словам, в первом квартале этого года финансовые результаты таких компаний - одни из лучших за последние 5 лет.

Премьер-министр заявил, что уже во втором квартале этого года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики.