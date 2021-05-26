В пресс-службе олигарха Рината Ахметова отреагировали на намерение президента Владимира Зеленского на законодательном уровне ограничить влияние олигархов.

«Мы не можем комментировать закон, поскольку его текст еще не обнародован, но мы убеждены, что главная проблема нашей страны – не отдельные лица, а коррупция, несправедливые суды, неэффективное управление и популизм. И считаем, что государство должно направить все усилия прежде всего на борьбу с этими явлениями. От этого выиграют все и само государство, и бизнес, и общество», - отметила в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

В пресс-службе также отметили, что в течение более 20 лет его финансово-промышленная группа SCM строит свой бизнес «не в договоренностях с президентами и правительствами», а благодаря «системной и эффективной работе».

«За эти годы и президенты, и правительства, и политические элиты изменились много раз. Но мы верили и продолжаем верить в Украину и инвестировать в нашу экономику и промышленность. И остаемся крупнейшим налогоплательщиком, работодателем и национальным инвестором. Это означает, что в основе нашего роста лежит не лояльность правительств, а системная и эффективная работа. СКМ – это бизнес, который не требует никаких преференций. Единственное, что нам нужно от любого правительства - это честная конкуренция и равные правила игры для всех», - отметила Терехова.

Сам он в комментарии редакции в начале мая отмечал, что «политика его вообще не интересует», а сам он «ни на кого не влияет».

Ринат Ахметов – самый богатый и один из самых влиятельных украинских олигархов.

Горно-металлургический комплекс, энергетические и страховые компании, банк, медиа, транспортный бизнес, сельское хозяйство, элитная недвижимость - все это сферы его интересов. Главный актив, в котором Ахметов их сконцентрировал, - крупнейшая финансово-промышленная группа Украины SCM.

Кроме того, олигарх имеет футбольный клуб «Шахтер», благотворительный фонд своего имени и холдинг «Медиа Группа Украина» (в него, в частности входят телеканалы «Украина» и «Украина24»).

За последний год Ахметов почти втрое увеличил свой капитал и сейчас его состояние оценивается в 7,6 миллиарда долларов.

15 апреля президент Владимир Зеленский анонсировал законопроект, благодаря которому хочет уменьшить влияние украинских олигархов на государственные процессы.

По состоянию на утро 26 мая официальный текст документа еще не обнародован, однако, по словам президента известно, что среди критериев, по которым будут определять тех, кто может быть признан «олигархом», будут медиа- и политическое влияние, а также большие объемы активов.