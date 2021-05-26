Умер британец Уильям Шекспир, который стал первым человеком в мире, получившим прививку от коронавируса.
Шекспир получил прививку Pfizer-BioNTech в декабре в Университетской клинике Coventry, сообщает ВВС Украина.
Перед ним прививку получила первая женщина Маргарет Кенан.
Уильяму Шекспиру был 81 год, и его смерть не связана с вакцинами.
В госпитале заявили, что мужчина умер от инсульта.
Джейн Иннес, друг Шекспира, заявил, что «лучшим уважением Уильяму будет - сделать прививку».
Шекспир работал в компании Rolls Royce.
Его жена Джой рассказала, что мужчина был очень благодарен за возможность одним из первых в мире получить вакцину.
«Это было то, чем он очень гордился - он любил видеть новости об этом в СМИ. Он часто говорил об этом с людьми и всегда призывал всех делать прививки», - рассказала жена Уильяма Шекспира.
У него осталось двое взрослых сыновей и внуков.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время