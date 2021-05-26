Умер британец Уильям Шекспир, который стал первым человеком в мире, получившим прививку от коронавируса.

Шекспир получил прививку Pfizer-BioNTech в декабре в Университетской клинике Coventry, сообщает ВВС Украина.

Перед ним прививку получила первая женщина Маргарет Кенан.

Уильяму Шекспиру был 81 год, и его смерть не связана с вакцинами.

В госпитале заявили, что мужчина умер от инсульта.

Джейн Иннес, друг Шекспира, заявил, что «лучшим уважением Уильяму будет - сделать прививку».

Шекспир работал в компании Rolls Royce.

Его жена Джой рассказала, что мужчина был очень благодарен за возможность одним из первых в мире получить вакцину.

«Это было то, чем он очень гордился - он любил видеть новости об этом в СМИ. Он часто говорил об этом с людьми и всегда призывал всех делать прививки», - рассказала жена Уильяма Шекспира.

У него осталось двое взрослых сыновей и внуков.