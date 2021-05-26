Российское правительство смягчило ограничения на въезд в страну в условиях пандемии – и заодно в аннексированный Крым из Херсонской области, сообщает Крымская правозащитная группа.

Иностранные граждане, к которым российские власти относят жителей материковой Украины, теперь могут поехать в Крым не только к родителям, детям, супругам с российским гражданством, но и к братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам и внукам, усыновленным и усыновителям.

Также сняты ограничения на однократность выезда через наземные пункты пропуска для граждан соседней России, имеющих вид на жительство в других государствах или иное гражданство, а также для тех, кто проходит обучение в зарубежных ВУЗах или работает за границей. Новые правила должны вступить в силу с 26 мая.

При этом с 1 мая российское правительство обязало своих граждан с иностранными паспортами – в том числе и украинскими – в течение пяти дней сдать два ПЦР-теста при въезде в Крым с промежутком не более суток, а затем зарегистрировать их на портале Госуслуг.