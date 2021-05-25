Принцип постоянного усиления санкций против России в ответ на «замороженные» конфликты больше не работает, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«В том, что касается России, усиление санкций в ответ на «замороженные» конфликты больше не является эффективной политикой», - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что у политики санкций в отношении РФ действительно есть границы, которые пересечь невозможно. «А что тогда дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений», - задал вопрос президент Франции.

По словам Макрона, именно поэтому важно, чтобы глава европейской дипломатии Жозеп Боррель к июньскому саммиту ЕС подготовил доклад как раз о том, какие варианты политики в отношении России возможны.

Президент Франции согласился с журналистом, предположившим, что возможности для новых санкций против РФ на исходе.

Макрон отметил, что похожая ситуация – с Беларусью. Он назвал правильным решение ЕС вводить санкции против Минска, но призвал подумать и о том, как еще можно было бы решать проблемы.